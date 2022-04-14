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Молдова обвинила Россию в вербовке ее граждан на войну в Украине
Российские военные пытаются вербовать граждан Молдовы для участия в боевых действиях в Украине на стороне РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, сообщает Reuters.
"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Они очень опасны, и их необходимо остановить", – отметил Попеску.
Министр подчеркнул, что встречи между российскими и молдавскими дипломатами проходят регулярно, и позицию Кишинева до посла России донесли.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным агентства, ранее британская военная разведка заявляла, что россияне не прочь пополнить свой личный состав в самопровозглашенном Приднестровье.
О вербовке граждан Молдовы в ряды российских оккупационных войск также заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она также рассказала, что на территории молдавского Приднестровья наблюдается подготовка к приему российских самолетов.
"Российская армия не покидает своих целей захватить всю территорию Украины, разумеется – они не могут это сделать, но у них до сих пор этот план. Они стягивают свои войска к границе, готовят технику, территорию Беларуси к возможным ударам, и в них идет подготовка на территории непризнанной республики Приднестровья. Там наблюдается подготовка к приему самолетов", – сказала она в эфире совместного телемарафона.
Напомним, сильный резонанс в Молдове вызвала резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая назвала Приднестровье зоной российской оккупации.
Президент Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск с территории квазиреспублики.