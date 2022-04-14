Молдова звинуватила Росію у вербуванні її громадян на війну в Україні

Російські військові намагаються вербувати громадян Молдови для участі у бойових діях в Україні на боці РФ.

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Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Нік Попеску, повідомляє Reuters.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Вони дуже небезпечні, і їх необхідно зупинити", – наголосив Попеску.

Міністр наголосив, що зустрічі між російськими та молдавськими дипломатами проходять регулярно, і позицію Кишинева до посла Росії донесли.

За даними агентства, раніше британська військова розвідка заявляла, що росіяни не проти поповнити свій особовий склад у самопроголошеному Придністров'ї.

Про вербування громадян Молдови до лав російських окупаційних військ також заявляла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона також розповіла, що на території молдавського Придністров'я спостерігається підготовка до прийому російських літаків.

"Російська армія не залишає своєї мети захопити всю територію України, зрозуміло – вони не можуть це зробити, але у них досі цей план. Вони стягують свої війська до кордону, готують техніку, територію Білорусі до можливих ударів, і в них йде підготовка на території невизнаної республіки Придністров'я. Там спостерігається підготовка до прийому літаків", – сказала вона в ефірі спільного телемарафону.

Нагадаємо, сильний резонанс у Молдові викликала резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка назвала Придністров'я зоною російської окупації.

Президент Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військ із території квазіреспубліки.