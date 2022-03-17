ПАСЕ назвала Приднестровье зоной российской оккупации: Молдова требует вывода войск РФ

Сильный резонанс в Молдове вызвала резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая назвала Приднестровье зоной российской оккупации. Президент Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск с территории квазиреспублики, сообщает NewsMaker.

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Причем в первоначальном варианте резолюции Молдова и приднестровский конфликт не упоминались, но были внесены по предложению представителей Украины, Румынии, Франции, Эстонии, Грузии, Великобритании и Турции. В документ внесли поправку об оккупации Россией Приднестровья.

"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", — прокомментировала резолюцию президент Молдовы Майя Санду.

Глава МИДЕИ Нику Попеску отметил, что речь идет о "политическом мнении парламентариев стран, входящих в Совет Европы". По его словам, Молдова продолжит искать решения для реинтеграции страны и настаивать на выводе войск РФ.

В Приднестровье заявили, что "любые выпады против эффективной миротворческой операции на Днестре, проводимой уже 30 лет под эгидой России, носят крайне опасный деструктивный характер".

Россия на резолюцию ПАСЕ пока официально не отреагировала.

Напомним, Молдова зависит от поставок российского газа. В последнее проблемы с оплатой несколько раз ставили страну на грань энергетического кризиса. Молдова даже была вынуждена вводить чрезвычайное положение.