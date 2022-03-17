ПАРЄ назвала Придністров'я зоною російської окупації: Молдова вимагає виведення військ РФ

Сильний резонанс у Молдові викликала резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка назвала Придністров'я зоною російської окупації. Президент Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військ із території квазіреспубліки, повідомляє NewsMaker.

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Причому в початковому варіанті резолюції Молдова та придністровський конфлікт не згадувалися, але були внесені на пропозицію представників України, Румунії, Франції, Естонії, Грузії, Великобританії та Туреччини. В документ внесли поправку про окупацію Росією Придністров'я.

"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", — прокоментувала резолюцію президент Молдови Майя Санду.

Глава МЗСІІ Ніку Попеску зазначив, що йдеться про "політичну думку парламентарів країн, що входять до Ради Європи". За його словами, Молдова продовжить шукати рішення для реінтеграції країни та наполягати на виведенні військ РФ.

У Придністров'ї заявили, що "будь-які випади проти ефективної миротворчої операції на Дністрі, що проводиться вже 30 років під егідою Росії, мають вкрай небезпечний деструктивний характер".

Росія на резолюцію ПАРЄ поки що офіційно не відреагувала.

Нагадаємо, Молдова залежить від постачання російського газу. Останнім часом проблеми з оплатою кілька разів ставили країну на межу енергетичної кризи. Молдова навіть була змушена вводити надзвичайний стан.