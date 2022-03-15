Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністров'я зоною російської окупації. Про це свідчать дані голосування на сайті ПАРЄ.

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Зокрема, за результатами голосування ухвалили 6-ту поправку до відповідного документу. У ній сказано: "У другому реченні пункту 5 проекту укладання після слів "шляху, який також включає" вставити наступні слова: "акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупація її Придністровського регіону".

Таким чином, ПАРЄ офіційно визнала, що Росія окупувала Придністров'я — територію Молдови.

За інформацією видання "Європейська правда", офіційно визнати російську окупацію частини Молдови асамблеї запропонували члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії та Туреччини.

Це рішення включили до проекту рішення, яке ініціювало остаточне виключення Росії з Ради Європи.

Росію, до слова, виключили з Ради Європи, при цьому РФ оголосила про запуск процедури свого виходу за кілька годин до того, як її вирішили виключити.

Як йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії, 15 березня генеральному секретареві організації Марії Пейчинович-Буріч було вручено повідомлення про вихід Росії із неї.