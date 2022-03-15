Росія оголосила про вихід із Ради Європи та денонсує Конвенцію з прав людини

Росія оголосила про запуск процедури виходу з Ради Європи. Як йдеться у заяві її Міністерства закордонних справ, 15 березня генеральному секретареві організації Марії Пейчиновіч-Буріч було вручено повідомлення про вихід Росії з неї. Таке рішення було прийнято у відповідь на призупинення представництва РФ у статутних органах РЄ від 25 лютого.

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Зазначимо, що напередодні генсек заявила, що у зв'язку з продовженням військової агресії проти України з боку РФ комітет міністрів РЄ повинен вирішити, чи залишити в силі призупинення прав Росії на представництво в цих органах чи запропонувати їй взагалі вийти зі складу РЄ.

"Держави НАТО та Євросоюзу, зловживаючи своєю більшістю у Раді Європи, послідовно перетворюють цю організацію на інструмент антиросійської політики, відмовляючись від рівноправного діалогу та від усіх принципів, на яких створювалася ця загальноєвропейська структура... У таких умовах наша країна залишатись у Раді Європи не буде", - йдеться у заяві російського МЗС.

Там нарікають на те, що коли країна вступала до РЄ у 1996 році, той позиціонував себе як деполітизована структура, покликана стати гуманітарно-правовою опорою "Великої Європи" від Лісабона до Владивостока, проте об'єднавчий потенціал Ради Європи виявився, на думку відомства, "зруйнований країнами НАТО та Євросоюзу".

"Всю відповідальність за руйнування загального гуманітарно-правового простору на континенті, за наслідки для самої Ради Європи, яка без Росії втратить свої загальноєвропейські координати, будуть нести ті, хто змушує нас піти на цей крок", - заявили в міністерстві.

Як висловилися чиновники зі Смоленської площі, ця організація "фактично втратила свій багатогалузевий характер, перетворившись на структуру агресивного насадження неоліберального підходу до прав людини", який нібито порушує закріплені у Статуті РЄ та базові конвенції принципи та цінності.

На думку російських дипломатів, країни НАТО та ЄС бачать у Раді Європи лише "засіб ідеологічного забезпечення своєї військово-політичної та економічної експансії на схід, насадження вигідного їм "порядку, заснованого на правилах", а по суті - "ігри без правил", а саму раду звинуватили у подвійних стандартах та втручанні у внутрішні справи РФ.

"З такою Радою Європи розлучаємося без жалю. Вихід нашої країни з цієї організації не вплине на права та свободи російських громадян. У Конституції Російської Федерації встановлено не менші їх гарантії, ніж у Європейській конвенції з прав людини", - заявили в МЗС.

Зазначимо, що з виходом із РЄ Росія має денонсувати й згадану конвенцію. При цьому у відомстві запевнили, що країна продовжить виконувати вже ухвалені ухвали Європейського суду з прав людини, "якщо вони не суперечать Конституції РФ".

У свою чергу в самій Раді Європи підтвердили увечері у вівторок, що Пейчиновіч-Буріч отримала офіційне повідомлення від влади Росії про вихід з організації та намір денонсувати Конвенцію з прав людини.