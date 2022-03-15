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Росія оголосила про вихід із Ради Європи та денонсує Конвенцію з прав людини
Росія оголосила про запуск процедури виходу з Ради Європи. Як йдеться у заяві її Міністерства закордонних справ, 15 березня генеральному секретареві організації Марії Пейчиновіч-Буріч було вручено повідомлення про вихід Росії з неї. Таке рішення було прийнято у відповідь на призупинення представництва РФ у статутних органах РЄ від 25 лютого.
Зазначимо, що напередодні генсек заявила, що у зв'язку з продовженням військової агресії проти України з боку РФ комітет міністрів РЄ повинен вирішити, чи залишити в силі призупинення прав Росії на представництво в цих органах чи запропонувати їй взагалі вийти зі складу РЄ.
"Держави НАТО та Євросоюзу, зловживаючи своєю більшістю у Раді Європи, послідовно перетворюють цю організацію на інструмент антиросійської політики, відмовляючись від рівноправного діалогу та від усіх принципів, на яких створювалася ця загальноєвропейська структура... У таких умовах наша країна залишатись у Раді Європи не буде", - йдеться у заяві російського МЗС.
Там нарікають на те, що коли країна вступала до РЄ у 1996 році, той позиціонував себе як деполітизована структура, покликана стати гуманітарно-правовою опорою "Великої Європи" від Лісабона до Владивостока, проте об'єднавчий потенціал Ради Європи виявився, на думку відомства, "зруйнований країнами НАТО та Євросоюзу".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Всю відповідальність за руйнування загального гуманітарно-правового простору на континенті, за наслідки для самої Ради Європи, яка без Росії втратить свої загальноєвропейські координати, будуть нести ті, хто змушує нас піти на цей крок", - заявили в міністерстві.
Як висловилися чиновники зі Смоленської площі, ця організація "фактично втратила свій багатогалузевий характер, перетворившись на структуру агресивного насадження неоліберального підходу до прав людини", який нібито порушує закріплені у Статуті РЄ та базові конвенції принципи та цінності.
На думку російських дипломатів, країни НАТО та ЄС бачать у Раді Європи лише "засіб ідеологічного забезпечення своєї військово-політичної та економічної експансії на схід, насадження вигідного їм "порядку, заснованого на правилах", а по суті - "ігри без правил", а саму раду звинуватили у подвійних стандартах та втручанні у внутрішні справи РФ.
"З такою Радою Європи розлучаємося без жалю. Вихід нашої країни з цієї організації не вплине на права та свободи російських громадян. У Конституції Російської Федерації встановлено не менші їх гарантії, ніж у Європейській конвенції з прав людини", - заявили в МЗС.
Зазначимо, що з виходом із РЄ Росія має денонсувати й згадану конвенцію. При цьому у відомстві запевнили, що країна продовжить виконувати вже ухвалені ухвали Європейського суду з прав людини, "якщо вони не суперечать Конституції РФ".
У свою чергу в самій Раді Європи підтвердили увечері у вівторок, що Пейчиновіч-Буріч отримала офіційне повідомлення від влади Росії про вихід з організації та намір денонсувати Конвенцію з прав людини.