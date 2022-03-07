Європа поступово відмовиться від імпорту російських нафти, газу та вугілля

Європейський союз поступово відмовиться від імпорту російських нафти газу та вугілля. Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на Reuters.

Видання посилається на проект ухвали, яку лідери країн ЄС приймуть цього тижня і яка передбачає поетапну відмову Євросоюзу від російських нафти газу та вугілля.

При цьому видання зазначає, що відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує в Росії 45% імпортованого газу, третину всієї нафти, що споживається, і майже половину вугілля.

Нагадаємо, ціни на газ 7 березня стрімко зростали і досягли історичного рекорду 4181 долар за тисячу кубів.

"Газпром" використав газовий шантаж для тиску на Єврокомісію та напередодні опалювального сезону восени 2021 року. Російський газовий монополіст скорочував постачання газу та спустошував свої сховища в ЄС ще з літа, а також крутив ціни використовуючи афілійовані компанії та залежних експертів.