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Энергетика
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Европа постепенно откажется от импорта российских нефти, газа и угля

Европа постепенно откажется от импорта российских нефти, газа и угля

Европейский союз постепенно откажется от импорта российских нефти газа и угля. Об этом сообщает “Экономическая Правда” со ссылкой на "Reuters"

Издание ссылается на проект постановления, которое лидеры стран ЕС примут на этой неделе и которое предусматривает поэтапный отказ Евросоюза от российских нефти газа и угля.

При этом издание отмечает, что отказ будет сложным для стран Еврозоны, поскольку ЕС  покупает у России 45% импортируемого газа, треть всей потребляемой нефти и почти половину угля. 

Напомним, цены на газ 7 марта стремительно росли и достигли исторического рекорда в 4181 доллар за тысячу кубов. 

"Газпром" использовал газовый шантаж для давления на Еврокомиссию и накануне отопительного сезона осенью 2021 года. Российский газовый монополист сокращал поставки газа и опустошал свои хранилища в ЕС еще с лета, а также взвинчивал цены используя аффилированные компании и зависимых экспертов.

Автор:
Степан Крьока