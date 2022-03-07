Европа постепенно откажется от импорта российских нефти, газа и угля

Европейский союз постепенно откажется от импорта российских нефти газа и угля. Об этом сообщает “Экономическая Правда” со ссылкой на "Reuters"

Издание ссылается на проект постановления, которое лидеры стран ЕС примут на этой неделе и которое предусматривает поэтапный отказ Евросоюза от российских нефти газа и угля.

При этом издание отмечает, что отказ будет сложным для стран Еврозоны, поскольку ЕС покупает у России 45% импортируемого газа, треть всей потребляемой нефти и почти половину угля.

Напомним, цены на газ 7 марта стремительно росли и достигли исторического рекорда в 4181 доллар за тысячу кубов.

"Газпром" использовал газовый шантаж для давления на Еврокомиссию и накануне отопительного сезона осенью 2021 года. Российский газовый монополист сокращал поставки газа и опустошал свои хранилища в ЕС еще с лета, а также взвинчивал цены используя аффилированные компании и зависимых экспертов.