Россия объявила о выходе из Совета Европы и денонсирует Конвенцию по правам человека

Россия объявила о запуске процедуры выхода из Совета Европы. Как говорится в заявлении ее Министерства иностранных дел, 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе России из нее. Такое решение последовало в ответ на приостановку представительства РФ в уставных органах СЕ от 25 февраля.

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Отметим, что накануне генсек заявила, что в связи с продолжающейся военной агрессией против Украины со стороны РФ Комитет министров СЕ должен решить, оставить ли в силе приостановление прав России на представительство в этих органах или же предложить ей вообще выйти из состава СЕ.

"Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура... В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет", - говорится в заявлении российского МИД.

Там посетовали, что когда страна вступала в СЕ в 1996 году, тот позиционировал себя как деполитизированная структура, призванная стать гуманитарно-правовой опорой "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока, однако объединительный потенциал Совета Европы оказался, по мнению ведомства, "разрушен странами НАТО и Евросоюза".

"Всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг", - заявили в министерстве.

Как выразились чиновники со Смоленской площади, эта организация "фактически утратила свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека", который якобы нарушает закрепленных в Уставе СЕ и базовых конвенциях принципы и ценности.

По мнению российских дипломатов, страны НАТО и ЕС видят в Совете Европы лишь "средство идеологического обеспечения своей военно-политической и экономической экспансии на восток, насаждения выгодного им "порядка, основанного на правилах", а по сути - "игры без правил", а сам совет обвинили в двойных стандартах и вмешательстве во внутренние дела РФ.

"С таким Советом Европы расстаемся без сожаления. Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека", - заявили в МИД.

Отметим, что с выходом из СЕ Россия должна будет денонсировать и упомянутую конвенцию. При этом в ведомстве заверили, что страна продолжит выполнять уже принятые постановления Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции РФ".

В свою очередь в самом Совете Европы подтвердили вечером во вторник, что Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от властей России о выходе из организации и намерении денонсировать Конвенцию по правам человека.