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Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России: ограничения коснутся нескольких секторов экономики РФ
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза (COREPER) 14 марта поддержали четвертый пакет санкций против России в связи с войной в Украине.
Об этом сообщило постоянное представительство Франции при Евросоюзе в Twitter.
Под санкции попадут новые юридические и физические лица, также ограничения коснутся нескольких секторов экономики России.
Россияне, которые попадут под новые санкции Евросоюза, причастны к развязыванию войны против Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Эти меры вступят в силу, как только они будут оперативно опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза", — уточнили в представительстве.
COREPER также одобрил заявление во Всемирную торговую организацию о военной агрессии России против Украины, которое касается приостановки действия пункта "о благоприятствовании в отношении России". COREPER также потребовал приостановить рассмотрение заявки Беларуси в ВТО.
После начала российско-украинской войны санкции против РФ вводят почти ежедневно. Первыми самые жесткие санкции ввели США.
В частности, Соединенные Штаты Америки запретили экспорт нефти и газа из России, что ударило по самому важному сектору экономики страны-агрессора. После этого сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры.
В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил, что его страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.