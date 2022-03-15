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ПАСЕ официально признала, что Россия оккупировала Приднестровье
Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье зоной российской оккупации. Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на сайте ПАСЕ.
В частности, по результатам голосования приняли 6-ю поправку к соответствующему документу. В ней сказано: "Во втором предложении пункта 5 проекта заключения после слов "пути, которая также включает" вставить следующие слова: "акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупация ее Приднестровского региона".
Таким образом ПАСЕ официально признала, что Россия оккупировала Приднестровье — территорию Молдовы.
По информации издания "Европейская правда", официально признать российскую оккупацию части Молдовы ассамблеи предложили члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это решение включили в проекте решения, которое инициировало окончательное исключение России из Совета Европы.
Россию, к слову, исключили из Совета Европы, при этом РФ объявила о запуске процедуры своего выхода буквально за несколько часов до того, как ее решили исключить.
Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе России из нее.
Напомним, после провозглашения независимости Молдавской Советской Социалистической Республики 25 августа 1991 года, между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт. Российская Федерация официально не признает суверенитет "Приднестровской Республики", однако на неофициальном уровне оказывает ей военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку.