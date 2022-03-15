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Категория
Политика
Дата публикации

ПАСЕ официально признала, что Россия оккупировала Приднестровье

ПАСЕ официально признала, что Россия оккупировала Приднестровье
Приднестровье теперь признали оккупированной территорией

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье зоной российской оккупации. Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на сайте ПАСЕ.

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В частности, по результатам голосования приняли 6-ю поправку к соответствующему документу. В ней сказано: "Во втором предложении пункта 5 проекта заключения после слов "пути, которая также включает" вставить следующие слова: "акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупация ее Приднестровского региона".

Таким образом ПАСЕ официально признала, что Россия оккупировала Приднестровье — территорию Молдовы.

По информации издания "Европейская правда", официально признать российскую оккупацию части Молдовы ассамблеи предложили члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции.

Это решение включили в проекте решения, которое инициировало окончательное исключение России из Совета Европы.

Россию, к слову, исключили из Совета Европы, при этом РФ объявила о запуске процедуры своего выхода буквально за несколько часов до того, как ее решили исключить. 

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе России из нее. 

Напомним, после провозглашения независимости Молдавской Советской Социалистической Республики 25 августа 1991 года, между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт. Российская Федерация официально не признает суверенитет "Приднестровской Республики", однако на неофициальном уровне оказывает ей военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку.

Автор:
Вита Молодан