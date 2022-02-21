У границы Украины 147 тысяч российских военных — в Минобороны назвали главные угрозы

В Минобороны прогнозируют несколько сценариев развития ситуации в ходе противостояния с Россией. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время брифинга.

"Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", — отметил Резников.

По его словам, боевые действия будут сочетаться с кибератаками, минированиями гражданских объектов и попытками устроить беспорядки. Цель этого — изменить политический курс Украины и лишить ее независимости.

Министр обороны отметил, что, по оценкам разведки, сейчас у границы Украины находится 127 тысяч человек наземных войск, а вместе с морским и авиационным подразделениями — 147 тысяч. При этом уменьшения не наблюдается.

Резников также прокомментировал, почему обострение конфликта не обсуждается в рамках Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Он заявил, что представители России отказываются от участия в заседаниях.

"Они панически убегают от открытого разговора, диалога. Вчера заседание также не состоялось", — сказал Резников.

Украинская сторона предлагала срочно созвать заседание Трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе. Но российская сторона и главари боевиков квазиреспублик отказались от этого. Они обвиняют Украину в якобы эскалации напряженности и "заранее продуманном ею сценарии".

Напомним, 18 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, причем среди главных целей — Киев.

Тем временем ситуация на Донбассе остается напряженной. В Минобороны заявили, что боевики обстреляли Луганск с целью обвинить Вооруженные силы Украины в нагнетании ситуации. "Глава ДНР" Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. После этого ее проведение утвердил "Народный совет ДНР". Вслед за Пушилиным такой же указ подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.