Ситуация на Донбассе: главари боевиков отказались от заседания ТКГ, в "ЛНР" объявили мобилизацию

На Донбассе продолжает обостряться ситуация вблизи линии разграничения. С 17 февраля резко увеличилось число обстрелов со стороны боевиков "ДНР" и "ЛНР". От них страдают в том числе мирные жители.

Украинская сторона предложила созвать заседание Трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе. Но главари боевиков квази-республик отказались от этого, сообщает hromadske. Они обвиняют Украину в якобы эскалации напряженности и "заранее продуманном ею сценарии".

Делегация Украины в ТКГ сообщила, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ созвано на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны.

РосСМИ сообщили, что 18 февраля в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР" взорвался автомобиль УАЗ начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова, при этом никто не пострадал.

Главари "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за "угрозы нападения со стороны Украины". В частности, жителей Донецке, по инфомации местных жителей собираются вывезти в Успенку, находящуюся в Ростовской области.

Как сообщает BBC, с территории самопровозглашенных формирований перестали выпускать мужчин от 18 до 55 лет, для остальных эвакуация — добровольная. Причем в "ЛНР", по данным "Интерфакса", поставят на первичный воинский учет даже юношей 2005 года рождения .

"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", — сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются", — добавил он.

Вечером 18 февраля из-за сложившейся ситуации упал курс российского рубля. Доллар подорожал на 67,25 копейки, до 76,96 рубля, евро дорожал на 69,75 копейки, до 87,27 рубля.

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили в соцсетях, что в ночь с 17 на 18 февраля у них были перебои в работе мобильной связи. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице назвал обрыв линий "целенаправленной диверсией".