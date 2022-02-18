На Донбассе были перебои в работе мобильной связи: в Vodafone объяснили причину

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили в соцсетях, что в ночь с 17 на 18 февраля у них были перебои в работе мобильной связи.

На такую проблему жаловались пользователи из разных населенных пунктов ОРДЛО, о чем сообщали в комментариях под постами на странице в Facebook оператора мобильной связи Vodafone.

В комментарии для Delo.ua пресс-служба Vodafone подтвердила, что в ночь с 17 на 18 февраля в некоторых районах Донецкой и Луганской областей были проблемы с мобильной связью.

"Ночью была непродолжительная недоступность услуг там (в ОРДЛО - Delo.ua) вследствие обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП), причина — акт вандализма", — объяснили в компании.

Связь восстановили путем перемаршрутизации трафика. Утром 18 февраля ремонт завершили, поэтому связь в регионе начинает восстанавливаться, заверили в Vodafone.

Некоторые пользователи сообщали, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также отсутствовала мобильная связь, которую предоставляет оператор "Киевстар". При этом в компании отрицают эту информацию.

"В ночь с 17 на 18 февраля в сети "Киевстар" не было никаких масштабных аварий в Донецкой и Луганской областях. Связь "Киевстар" работает в штатном режиме по всей территории Украины", — подчеркнули в пресс-службе оператора.

Отметим, что в настоящее время на линии разграничения усиливаются обстрелы. Однако это никак не было связано с проблемами в работе мобильной связи.

В Министерстве обороны сообщают, что ВСУ контролируют ситуацию . Утром 17 февраля боевики обстреляли Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, в результате три женщины, работающие там воспитательницами, получили контузию.

Тогда украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Вечером 17 февраля боевики “ЛНР” возобновили обстрел Станицы Луганской. Произошло попадание в жилой дом, который в результате загорелся.

Штаб ООС сообщил в своем Facebook, что за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.