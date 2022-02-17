Обстрел Станицы Луганской: загорелся жилой дом (ВИДЕО)

Вечером 17 февраля боевики “ЛНР” возобновили обстрел Станицы Луганской. Произошло попадание в жилой дом, который в результате загорелся. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия. Начался пожар, горит дом. Потерпевших нет", — говорится в сообщении.

Пожар

В эфире программы "Право на власть" командующий ООС Александр Павлюк заявил, что в результате вечернего обстрела повреждены два жилых дома и газопровод.

А штаб ООС сообщил в своем Facebook, что по состоянию на 22 часа 17 февраля со боевики 50 нарушили режим прекращения огня, 39 нарушений произошло с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Утром 17 февраля Утром 17 февраля боевики "ЛНР" обстреляли Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в детский сад, повреждено также локомотивное депо.

Зафиксировано также прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом. Перебит газопровод высокого давления. В результате обстрела получили контузию три женщины, работающие воспитательницами в детсаду. Известно, что в момент обстрела в садике были дети, они не пострадали.

В тот же день снаряд попал во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества. В этот момент там находились 30 учащихся и 14 человек персонала.