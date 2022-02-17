Полномасштабной военной операции со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, — Данилов

Россия не проводит полномасштабную военную операцию против Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "ТСН".

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, то мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим: провокации со стороны РФ, они их создавали постоянно", — сказал Данилов.

Он также прокомментировал обстрел Станицы Луганской.

"Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какая у них цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать. Для того, чтобы нас обвинить в том, что мы имеем причастность - что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории", — отметил секретарь СНБО.

"Мы должны быть сдержанными и не вестись на провокации", — добавил он.

Напомним, 17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. Боевики обстреляли находящиеся на подконтрольной Украине территории детсад и лицей.

В этот день Совет безопасности ООН собрался на ежегодную встречу, посвященную выполнению Минских соглашений. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года. А государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООНзаявил, что, по информации США, российские войска "готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни".