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Полномасштабной военной операции со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, — Данилов
Россия не проводит полномасштабную военную операцию против Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "ТСН".
Он также прокомментировал обстрел Станицы Луганской.
"Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какая у них цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать. Для того, чтобы нас обвинить в том, что мы имеем причастность - что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории", — отметил секретарь СНБО.
"Мы должны быть сдержанными и не вестись на провокации", — добавил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. Боевики обстреляли находящиеся на подконтрольной Украине территории детсад и лицей.
В этот день Совет безопасности ООН собрался на ежегодную встречу, посвященную выполнению Минских соглашений. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года. А государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООНзаявил, что, по информации США, российские войска "готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни".