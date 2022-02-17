"Для деэскалации нужно принудить Украину к "Минску": МИД РФ отреагировал на ответ США по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел России 17 февраля передало США через посла Джона Салливана свою письменную реакцию на ответ американской стороны на предложенный ранее российской стороной проект договора с США о гарантиях безопасности.

Как говорится, в тексте документа, который опубликовало ведомство, РФ констатировала, что американская сторона "не дала конструктивного ответа на базовые элементы" проекта договора.

Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и об отказе от создания военных баз на территории стран бывшего СССР, не являющихся членами НАТО, включая использование их инфраструктуры для любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.

"Эти положения имеют для РФ принципиальное значение... В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - заявили в российском МИД.

Как указывают дипломаты, американская сторона проигнорировала пакетный характер российских предложений, "из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США" и их союзников.

"Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности. Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются", - сказано в ответе.

Также в российском министерстве назвали неприемлемыми и подрывающими перспективы достижения реальных договоренностей ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций.

В частности, в отношении Украины в МИД РФ заявили, что "никакого "российского вторжения" нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" там расценивают исключительно как попытку давления и обесценивания предложений РФ по гарантиям безопасности.

Кроме того, Россия считает несостоятельными ссылки на Будапештский меморандум, поскольку он якобы "никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов".

При этом в РФ официально признают утрату украинским государством территориальной целостности, заявляя, что это произошло лишь в результате внутренних процессов, а тезис о том, что Россия "разожгла конфликт на Донбассе", является несостоятельным.

Российские власти в очередной раз повторили тезис о якобы решении населения Крыма и Севастополя "о возвращении в состав Российской Федерации", принятом через свободное волеизъявление в порядке реализации права народов на самоопределение после того, как в Киеве "произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства".

"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", - заявили в МИД РФ.

Как указывается в документе, для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно принуждение Украины к выполнению Минских соглашений, прекращение поставок ей оружия, отзыв из страны всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных иностранных вооружений за пределы украинской территории.

Помимо этого, РФ отмечает, размещение ее Вооруженных Сил на своей территории "не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США", заявляя также, что на территории Украины ее сил нет.

"Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", - заявили в МИД.

Также российская сторона оценивает, что заявления США о привершенности принципу неделимости безопасности противоречат "безудержной реализации НАТО при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины, что носит для нас особо чувствительный характер", равно как в противоречие с этим принципом якобы входит и "политика открытых дверей" НАТО.

"Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток", - заключили в ведомстве.

В МИД РФ отмечают готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков, однако недовольны тем, что американская сторона не хочет рассматривать это в пакете с отказом от расширения НАТО на восток.

Недовольны в российском министерстве и ответом США по мерам в развитие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сочтя этот ответ противоречащим "пониманию", достигнутому на саммите 16 июня 2021 года в Женеве, однако но дали понять, что готовы вести диалог и дальше для совместной выработки нового "уравнения безопасности".

Кроме того, Россия констатировала, что США проигнорировали тему вывода от размещения ядерного оружия в других странах НАТО, отметив, что без этого аспекта нет в принципе смысла обсуждать с США решение проблемы нестратегического ядерного оружия.

При этом в РФ видят предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей по вопросу о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон.

"Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией", - отмечают также в российском министерстве.