СМИ опубликовали ответ США России: те готовы отказаться от размещения ракет и войск в Украине

Испанское издание El País опубликовало вероятные тексты ответов США и НАТО России на ее предложения по взаимным гарантиям безопасности, которые были переданы 26 января и должны были быть конфиденциальными.

В частности, США в своем ответе заверяют в готовности обсуждать вопросы, вызывающие озабоченность РФ, в том числе вопрос о понимании принципа неделимости безопасности (несовершения действий для укрепления безопасности, которые могут восприниматься другой стороной как угроза собственной безопасности), закрепленного в декларации саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году и на который регулярно ссылаются представители РФ, заявляя о противоречии ему реальных действий американской стороны.

США также указывают, что готовы обсуждать отказ от размещения наступательных ракетных систем наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины, однако поддерживают политику "открытых дверей" НАТО, то есть право любой страны вступить в этот альянс.

Кроме того, американская сторона готова обсуждать дополнительные меры для предупреждения инцидентов на воде и в воздухе, не связанные с нарушением международного права; меры по укреплению доверия в вопросе проведения значительных военных учений в Европе, в том числе за счет модернизации Венского документа; а также вопросы контроля над вооружениями для наземных ракет средней и меньшей дальности и их пусковых установок.

Отмечается, что США и НАТО продолжают воздерживаться от размещения значительных боевых сил и размещения ядерного оружия в странах Восточной Европы, при этом их силы в Европе на сегодня составляют лишь четверть от уровня конца "холодной" войны.

Однако американская сторона предупреждает, что дальнейшее наращивание сил или дальнейшая агрессия Россией против Украины вынудит США и их союзников наращивать оборонные силы в свою очередь.

Также США готовы предоставить доказательства неразмещения ракет "Томагавк" на территории Польши и Румынии в ответ на аналогичные действия РФ в отношении двух ракетных баз на своей территории, которые выберут сами США.

Американская сторона при этом указывает, что разделяет цель поддержания пределов возможностей межконтинентальных средств доставки и тяжелых бомбардировщиков с ядерным вооружением и хочет договориться о включении в соответствующее соглашение всего остального ядерного оружия, в том числе не стратегического.

В свою очередь НАТО в своем ответе в очередной раз указывает на приверженность принципу "открытых дверей", а также на необходимость вывода российских сил с территории Украины, Грузии и Молдовы. В альянсе призывают Россию немедленно и надолго деэскалировать нынешнюю ситуацию, вызванную наращиванием войск в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси.

При этом НАТО предлагает максимально использовать все существующие каналы коммуникации с РФ для обеспечения предсказуемости и прозрачности действий и предотвращения рисков, восстановить взаимное присутствие в Москве и Брюсселе, а также согласны на создание гражданской телефонной горячей линии для поддержания экстренных контактов.

Также в альянсе предлагают модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности и повысить прозрачность военных учений, в том числе за счет снижения уровня секретности данных о них.

В НАТО готовы обсуждать с Россией снижение рисков инцидентов военного характера и разработать меры по снижению возможных будущих рисков ядерного характера, обсуждать пути снижения угроз в космосе, в киберпространстве, а также конкретные пути избегания инцидентов на море и в воздухе. При этом альянс хочет, чтобы РФ обсуждала вопросы размещения наземных ракетных систем и ядерного разоружения именно с США.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона ознакомлена с текстом ответа США России и не имеет возражений по сути изложенного.

Отметим, что Россия требует от НАТО исключить дальнейшее расширение альянса, в том числе за счет Украины и Грузии, а также вывести свои силы из стран, вступивших в него после 1997 года, и не вести более в этих и других странах Восточной Европы и Закавказья в принципе никакой военной деятельности.

Однако в альянсе категорически отказываются предоставить гарантии невступления Украины, настаивая на праве любой страны присоединиться к альянсу. Кроме того, в НАТО отказались вывести войска из Болгарии и Румынии.

Переговоры, проведенные Россией 10 и 12 января с представителями США и НАТО по этим вопросам, пока не привели к какому-то соглашению. Заключать предложенные Россией 17 декабря 2021 года договоры США и НАТО, как следует из опубликованных ответов и предыдущих публичных заявлений, не собираются.