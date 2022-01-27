Лавров заявил, что "Запад хочет устроить провокацию в Украине"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Госдуме заявил, что якобы западные страны подталкивают украинские власти к проведению силовых операций на Донбассе.

"Запад очень хочет какой-то реальной провокации", — сказал Лавров в Госдуме.

Глава российского МИД считает, что ЕС ставит перед собой такие цели, чтобы "киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно Минские договоренности".

Кроме того, он считает, что западные страны "наращивают военно-политическое давление на РФ, проводят провокации вблизи российских границ".

Отдельно Лавров обратил свое внимание на отношения Украины и НАТО. Чиновник считает, Украину втягивают в "НАТОвскую орбиту" и подталкивают страну к организации военных провокаций против России.

Ранее российские власти требовали от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии невступления Украины в альянс в будущем.

Свои пожелания в письменном виде Россия официально направила США в декабре 2021 года. В них РФ предлагала НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

26 января США и НАТО ответили на требования России. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не отказывается от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.