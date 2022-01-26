Украина ознакомлена с ответом США России по членству в НАТО и не имеет возражений — Кулеба

Украина ознакомлена с содержанием письменного ответа США России в рамках переговоров о взаимных гарантиях безопасности в части требования РФ о непринятии Украины в НАТО, причем не имеет возражений по этому поводу. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы прекрасно знаем, что скажут наши партнеры Российской Федерации, все это нам известно и с нами скоординировано... [Наша позиция] учтена, и предложения, которые США направят России в части Украины, не вызывают наших возражений", — сказал он.

Кулеба сообщил, что в прошлую пятницу у него был телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который позвонил сразу после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и сообщил о ее итогах.

Украинский министр повторил позицию о том, что свои письменные ответы России американская сторона намерена уже передать на текущей неделе, отметив важность продолжения переговоров с РФ, поскольку "пока говорят дипломаты, пушки молчат".

Кроме этого Кулеба сообщил, что на данный момент "нашла позитивный отзыв у наших партнеров" и сейчас прорабатывается идея проведения в Украине саммита министров иностранных дел стран Европейского Союза. Он подчеркнул, что если такое мероприятие состоится, оно будет первым в истории.

Напомним, что 21 января Блинкен и Лавров встретились в швейцарской Женеве, поскольку США ранее захотели получить дополнительные разъяснения относительно поданных Россией месяцем ранее предложений о гарантиях взаимной безопасности.

Говоря тогда об итогах встречи, российский министр заявил, что считает правильным обнародовать будущий ответ США и будет просить Блинкена, чтобы американская сторона не возражала против этого.

Однако, как сообщило после этого издание The Washington Post, США все же попросили Россию отказаться от публикации ответа по гарантиям безопасности.

Отметим, что в вопросе Украины Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем. Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.