В НАТО согласовали размещение войск в Румынии, Болгарии и Словакии

НАТО намерено разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

"Тридцать стран-членов НАТО на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", – сообщает издание.

Отмечается, что Североатлантический альянс согласился на предложение военных разместить контингенты на востоке Европы. Министры обороны должны подтвердить это решение во время встречи, которая запланирована на 16 февраля. После этого будет обнародовано соответствующее официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.

Уточняется, что дополнительные контингенты могут предоставить США и Франция.

До сих пор боевые группы существовали только в странах Балтии – Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.

Подчеркивается, что многонациональных войск в Восточной Европе не было до оккупации Россией Крыма и Донбасса.

Пока нет реакции России на такие планы НАТО. Ранее в Кремле требовали от НАТО дать письменные "железобетонные" гарантии о невступлении в альянс Украины и Грузии в будущем.

Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.

Более того, НАТО передало ответ РФ о "гарантиях безопасности". В нем альянс в который раз подчеркнул и напомнил России, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей", уважая желание Грузии и Украины стать членами НАТО и отсутствие такового у Швеции и Финляндии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля отправил официальное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил РФ продолжить диалог в рамках серии переговоров в формате Россия-НАТО.

Также 10 февраля Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и заверил украинского лидера, что "альянс" неизменно привержен политике "открытых дверей". Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на ее границах.