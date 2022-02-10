НАТО выслушает опасения России: Столтенберг написал письмо Лаврову с предложением провести новые переговоры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля отправил официальное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил РФ продолжить диалог в рамках серии переговоров в формате Россия-НАТО.

Об этом генсек НАТО сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба альянса.

"Чтобы найти дипломатическое решение, мы готовы выслушать опасения России и обсудить способы отстаивания и укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности, которые мы все поддерживаем," — сказал Столтенберг.

Он призвал Москву к открытому диалогу касательно военных учений вдоль границы с Украиной и ядерной политике. Кроме того, Столтенберг считает нужным обсудить с представителями РФ уменьшение киберугрозы и контроль над вооружением.

"Но НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов. Право каждой нации выбирать свой путь. И способность НАТО защищаться и защищать всех союзников", — подчеркнул генсек альянса.

Также 10 февраля Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и заверил украинского лидера, что "альянс" неизменно привержен политике "открытых дверей". Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на ее границах.

Напомним, в вопросе Украины Россия требует от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем.

Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.

Более того, НАТО передала ответ РФ о "гарантиях безопасности". В нем альянс в который раз подчеркнул и напомнил России, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей", уважая желания Грузии и Украины стать членами НАТО и отсутствие такого у Швеции и Финляндии.