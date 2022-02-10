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НАТО выслушает опасения России: Столтенберг написал письмо Лаврову с предложением провести новые переговоры
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля отправил официальное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил РФ продолжить диалог в рамках серии переговоров в формате Россия-НАТО.
Об этом генсек НАТО сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба альянса.
Он призвал Москву к открытому диалогу касательно военных учений вдоль границы с Украиной и ядерной политике. Кроме того, Столтенберг считает нужным обсудить с представителями РФ уменьшение киберугрозы и контроль над вооружением.
"Но НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов. Право каждой нации выбирать свой путь. И способность НАТО защищаться и защищать всех союзников", — подчеркнул генсек альянса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также 10 февраля Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и заверил украинского лидера, что "альянс" неизменно привержен политике "открытых дверей". Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на ее границах.
Напомним, в вопросе Украины Россия требует от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии ее невступления в альянс в будущем.
Однако и США, и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.
Более того, НАТО передала ответ РФ о "гарантиях безопасности". В нем альянс в который раз подчеркнул и напомнил России, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей", уважая желания Грузии и Украины стать членами НАТО и отсутствие такого у Швеции и Финляндии.