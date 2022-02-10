Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом: обсудили безопасность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 февраля провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и на ее границах. Об этом сообщил Столтенберг в Twitter.

"Поговорил с президентом Зеленским о наращивании российской военной мощи в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и идти по пути диалога, чтобы найти мирное решение", — отметил генсек НАТО.

Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский и Столтенберг также обсудили Мадридский саммит НАТО, который назначен на июнь 2022 года. В частности, стороны проговорили формат участия Украины в саммите и обменялись ожиданиями результатов.

Кроме того, в ОП отметили, что президент и генсек сообщили друг другу актуальную информацию о дипломатических мерах, которые принимают украинские власти и НАТО в ответ на угрозы со стороны России.

Отметим, что накануне Зеленский призвал НАТО открыто сказать о том, будет Украина в НАТО или нет.

Зеленский подчеркнул, что НАТО должно решить вопрос с Украиной ввиду угрозы со стороны России. Поэтому гарант ждет ответ от альянса в ближайшее время, учитывая нынешние реалии.

При этом в пресс-службе гаранта не указали, обсуждали ли стороны членство Украины в альянсе или нет.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявлял, что НАТО приняло решение о том, что Украина и Грузия станут членами альянса еще в 2008 году. При этом организация еще не решила, когда это произойдет.

Отметим, что об этом Столтенберг напоминает на фоне требований РФ исключить вероятность вступления Украины в НАТО.