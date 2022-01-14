НАТО решило принять Украину в альянс, но не устанавливало сроки, — Столтенберг

НАТО приняло решение о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. При этом организация еще не решила, когда это произойдет.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста издания Repubblica о том, станет ли Украина членом НАТО.

"Мы приняли решение по итогам саммита НАТО в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами альянса, но мы еще не сказали, когда это произойдет", — сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Украина давно заявила о своем желании стать членом альянса, однако в этом вопросе многое зависит и от украинской стороны. Речь идет о реформах и внедрении стандартов НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что альянс поддерживает Украину на пути получения членства в НАТО.

Генсек напомнил об обещаниях организации на фоне угрозы нового военного вторжения России в Украину.

Вопрос эскалации остается актуальным. Он стал одной из причин проведения новых переговоров между РФ и США в Женеве. По итогам встречи стороны ни к чему не пришли: РФ требует "железобетонных гарантий", что Украина не вступит в НАТО, в свою очередь США считают, что Россия не имеет права голоса в этом вопросе.

Конфликт интересов перешел на новый уровень, когда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляющий страну на переговорах с НАТО и США, не исключил размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, то есть ближе к границам США.

В Вашингтоне ответили, что реакция США на возможное размещение российских войск на Кубе и в Венесуэле будет решительной и незамедлительной.