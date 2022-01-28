Запад должен "открыто сказать", станет ли Украина членом НАТО, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны-члены Организации Североатлантического договора должны открыто сказать о том, будет Украина в НАТО или нет.

"Скажите открыто: мы (Украина — Delo.ua) никогда там не будем. Кто-то может об этом сказать, а кто-то нет. Они (лидеры членов НАТО — Delo.ua) приезжают и заявляют, что поддерживают вступление Украины в НАТО. Но нам не нужно говорить о будущем, потому что у нас сейчас много рисков", — сказал гарант во время интервью иностранным СМИ.

Зеленский подчеркнул, что НАТО должно решить вопрос с Украиной ввиду угрозы со стороны России. Поэтому гарант ждет ответ от альянса в ближайшее время, учитывая нынешние реалии.

"Мы хотим конкретики. То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда не будем членами альянса", — сказал Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявлял, что НАТО приняло решение о том, что Украина и Грузия станут членами альянса еще в 2008 году. При этом организация еще не решила, когда это произойдет.

Тем временем Россия требует от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии невступления Украины в альянс в будущем.

При этом США и НАТО в целом категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО, хотя по другим вопросам допускают прогресс в переговорах.