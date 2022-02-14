Лучшей гарантией безопасности Украины был бы немедленный прием в НАТО — МИД

В Министерстве иностранных дел считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга спикер ведомства Олег Николенко, комментируя заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

"Сегодня многих взволновали слова посла Украины в Великобритании о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией. МИД уже предоставило разъяснения, но хочу еще раз повторить, что эти слова являются неудачной формулировкой. Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции, и никакие решения не могут приниматься вопреки Основному закону", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина сейчас не является членом НАТО или другого альянса по безопасности, потому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для Украины.

"Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной и срочной задачей, над которым работает вся система власти", — сказал Николенко.

Напомним, что ранее в интервью BBC Radio 5 Пристайко заявил, что Украина могла бы отказаться от цели вступления в НАТО, особенно когда ей "угрожают, шантажируют и подталкивают к этому".

При этом на уточняющий вопрос ведущего, правильно ли он его понял, дипломат сделал оговорку, что в Конституции сейчас прописано, что страна стремиться к вступлению в НАТО, потому он и сказал, что Украина "может" пойти на это.

"О чем я говорю здесь — что мы гибки в попытке найти лучший выход. Если нам придется идти на определенные серьезные уступки, это будет то, что мы должны сделать. Это точно", — заявил Пристайко.

Николенко же в ответ заявил, что комментарии посла были "вырваны из контекста" и даже теоретически отказ от устремления в НАТО невозможен, поскольку он закреплен в Конституции.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже многократно призывал Североатлантический альянс озвучить конкретные сроки и условия вступления Украины в НАТО, однако его слова пока ни к чему в этом направлении не привели.

При этом еще в декабре 2020 года украинская сторона рассчитывала на получение плана действий по членству на саммите НАТО 14 июня 2021 года. Однако после того, как этого не произошло, в МИД заявили, что рассчитывают на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.

Напомним, что в заявлении, принятом на саммите стран НАТО в Бухаресте в 2008 году, говорилось, что Украина и Грузия станут членами альянса, однако никаких сроков этого там не было указано.

Россия же жестко требует от НАТО гарантий невступления этих двух стран или по меньшей мере отказа от этого заявления от 2008 года. Однако в НАТО категорически отказываются предоставить такие гарантии, настаивая на праве любой страны присоединиться к НАТО.