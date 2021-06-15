Политика 1 час назад

В Киеве рассчитывают, что Украина получит ПДЧ в НАТО в 2022 году

Глава МИД объяснил важность декларации саммита НАТО в части Украины

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/vybranovskyy Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/vybranovskyy
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/vybranovskyy

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО уже в 2022 году.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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В частности, он объяснил важность декларации последнего саммита НАТО в части Украины.

По словам главы МИД, еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации.

Кулеба напомнил, что декларации саммитов НАТО принимались в 2014-м, 2016-м и 2018 годах, но там не было упоминания о предоставлении ПДЧ Украине.

"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за добрыми декларациями должны идти добрые действия. И лучшее такое действие — предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", — заявил министр.

Он также отметил, что Украина должна продолжать делать реформы, но их уже и так достаточно для получения ПДЧ.

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"Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: сколько еще?" — поинтересовался Кулеба.

Напомним, лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, подчеркивая, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства, говорится в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся 14 июня 2021 года в Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал помощь Украине со вступлением в Североатлантический Альянс. Он также заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству в НАТО, и теперь настало время конкретных решений от США и Североатлантического Альянса.

В частности, он сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины.

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