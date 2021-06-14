Зеленский: сделали все для ПДЧ в НАТО, хочу услышать от Байдена четкое "да" или "нет"

Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, и теперь настало время конкретных решений от США и Североатлантического Альянса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в день саммита НАТО 14 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

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Указано, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности, в контексте саммита НАТО. Зеленский подчеркнул важность четкой перспективы членства.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", — отметил Зеленский.

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины.

В совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse Зеленский напомнил о сохранении военной угрозы России для Украины. Он уточнил, что большинство российских войск, которые были перевезены весной в районы у границ Украины, не были отведены.

Президент считает, что Россия затягивает процесс по встрече между ним и главой РФ Владимиром Путиным без четких причин.

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В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на нынешнем саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов.

В частности, Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах, и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе (7-13 июня) заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае, по его словам, Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.