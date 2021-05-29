Политика 20 минут назад

НАТО подготовила Украине обновленный пакет Целей партнерства с Альянсом

Этот документ должны согласовать и направить на рассмотрение Североатлантического совета

Фото: Минобороны Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

Для Украины подготовили обновленный пакет Целей партнерства с НАТО, который содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Указано, что состоялось заседание Комитета по партнерствам и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил с Украиной, на котором обсуждалось обновление пакета целей партнерства Украины с НАТО.

Помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, — заявил представитель Альянса.

Как отмечается, обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях Альянса.

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При это цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего — проекты и меры оборонной реформы.

"Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования и направления на рассмотрение Североатлантического совета", — доложили в Минобороны.

Ранее на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему предоставления Украине Плана действий по членству и вступлению в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Также сообщалось, что Литва на саммите НАТО в июне 2021 года предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

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