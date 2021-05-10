Дуда: об Украине будут говорить на встрече "Бухарестской девятки" и на саммите НАТО

Украина будет одним из вопросов во время саммитов "Бухарестской девятки" и НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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По его словам, Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии России.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой — мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии — это восточный фланг НАТО", — заявил Дуда.

Он отметил, что недавнее стягивание российских войск к украинской границе "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины", добавив, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".

"У меня нет никаких сомнений, что вопрос Украины, в частности, безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", — сообщил президент Польши.

Известно, что встреча "Бухарестской девятки" пройдет 10 мая при участии президента США Джозефа Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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В свою очередь саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь 2021 года.

В "Бухарестскую девятку" входят страны восточного фланга НАТО: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Как сообщалось, президент США Джозеф Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран "Бухарестской девятки" на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме 10 мая в Бухаресте.

Ранее во время визита в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не останется без последствий в случае полномасштабной агрессии против Украины.