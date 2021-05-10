Президент США Байден обсудит безопасность в Украине с лидерами "Бухарестской девятки"

Президент США Джозеф Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран "Бухарестской девятки" на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме 10 мая в Бухаресте.

Об этом рассказал на брифинге в понедельник глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, сообщает "Укринформ".

"Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", — доложил Солох.

По его словам, встреча глав государств "девятки" посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и вписывается в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты", — заявил глава BBN.

Солох также добавил, что в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуации в Украине.

"Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен", — сообщил он.

Как известно, гибридный характер саммита "Бухарестской девятки" предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

"Бухарестскую девятку" образовано в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Администрация президента США Джозефа Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

Напомним, на саммите НАТО в июне планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в альянсе.