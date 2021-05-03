Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне — Дуда

На саммите НАТО в июне 2021 года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в этом Альянсе.

В частности, на саммите будет осуждаться вопрос безопасности Украины и всей Центральной Европы, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном с главой Украины Владимиром Зеленским в Варшаве брифинге, который транслировался в Facebook украинского президента.

Указано, что во время встречи Дуды с Зеленским говорили о саммите Североатлантического альянса, который состоится в середине июня в Брюсселе. При этом уверяется, что тема безопасности Украины там точно будет обсуждаться.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А, во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", — сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский заявил, что Польша и ее президент поддерживают украинцев и стремление Украины в НАТО.

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО", — отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность за то, что "Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией".

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным, но для этого нужен консенсус всего Альянса.

Напомним, данные соцопроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО.

Как сообщалось, по данным опроса, проведенного агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии и Польши видят Украину в ЕС.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.

8 апреля стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.