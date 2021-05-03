Политика 9 минут назад

Президенты Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии подписали совместную декларацию

Главы пяти государств считают очень важной солидарность народов в условиях современных угроз для безопасности

Фото: Офис президента Украины Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Президенты Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии считают, что солидарность народов в условиях современных угроз для безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благосостояния.

Об этом говорится в совместной декларации глав государств, обнародованной на сайте президента Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Вспоминая опыт прошлого, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Объединенная Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", — говорится в документе.

При этом главы государств отмечают, что с пониманием и поддержкой относятся к устремлениям всех наций региона, с которыми объединяет общая историческая судьба и которые сегодня также стремятся пользоваться благами свободы и демократии, требуя уважения к своим правам.

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы преданны продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", — подчеркивается в декларации.

Там также отмечается, что президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы встречаются 3 мая в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Речи Посполитой.

Читайте также:
Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе

"Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу", — говорится в декларации.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Варшаву.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Она считается одной из старейших в Европе. Однако попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации Польского королевства российскими войсками в 1792 году.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва никогда не признает оккупацию Россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине разрешили не вносить данные о покупке валюты в декларацию о доходах
В Украине разрешили не вносить данные о покупке валюты в декларацию о доходах
У Зеленского будет новый пресс-секретарь: Мендель решила уйти со своего поста
У Зеленского будет новый пресс-секретарь: Мендель решила уйти со своего поста
Что означают "ритуальные танцы" вокруг места для переговоров Путина и Зеленского
Что означают "ритуальные танцы" вокруг места для переговоров Путина и Зеленского
Загрузка...
Новое видео
Василий Хмельницкий: 10 навыков, необходимых бизнесмену для роста в ближайшие 5 лет

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Астронавты космической миссии Crew-1 успешно возвратились на Землю (ВИДЕО)

  3. Honda презентовала новую модель Civic (ФОТО)

  4. Локдаун в Украине: в "красной" зоне карантина остаются 7 областей

  5. Литва будет действовать в направлении деоккупации территорий Украины — Науседа

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...