Политика 1 час назад

Литва будет действовать в направлении деоккупации территорий Украины — Науседа

В Вильнюсе также обещают никогда не признавать нелегальную аннексию Крыма

Гитанас Науседа. Фото: Getty Images Гитанас Науседа. Фото: Getty Images
Гитанас Науседа. Фото: Getty Images

Литва никогда не признает оккупацию Россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой, передает "Укринформ".

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По его словам, мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния.

"Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", — заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского Сеймов.

При этом он добавил, что нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Известно, что 3 мая в Варшаве состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой. Также состоятся двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Ее считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.

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Напомним, 22 апреля Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.

Ранее Украина провела масштабные военные учения с участием кораблей и береговой артиллерии.

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский Союз.

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