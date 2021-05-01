Россия имеет военную группировку, готовую быстро развернуться вдоль границы Украины — МИД

У России есть военная группировка, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины, в случае необходимости.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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"Даже если они теоретически все отведут, мы должны всегда помнить, что они с такой же скоростью, всего только за несколько недель могут развернуть эту массу, эту армаду снова вдоль нашей границы и создать эту угрозу. Мы следили и за динамикой этого процесса, как оно происходит, за какое время, и мы увидели достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами — сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", — сказал он.

Глава МИД отметил, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о прекращении так называемых учений — "это хорошо, это позитивный сигнал", но это не означает ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны.

"И мы должны всегда об этом помнить. Поэтому будем верить и надеяться, что Россия все таки не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", — сказал Кулеба.

Он также сообщил, что сейчас существует большая угроза в Азовском море.

"Она является беспрецедентно большой, перекидывание кораблей с Каспийского моря в Азов — это и существенная угроза безопасности, и шаг к взятию морского пространства под контроль. Потому все инструменты, которые у нас есть — и двусторонние, и на международных площадках — задействованы, но, снова-таки, это политические и юридические инструменты. Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", — отметил министр.

Напомним, 22 апреля Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.

Ранее Украина провела масштабные военные учения с участием кораблей и береговой артиллерии.

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский Союз.