В России заявили, что новой войны на Донбассе "можно и нужно избежать"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что не хотел бы начала новой войны на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

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По его словам, войны на Донбассе "можно и нужно избежать". Известно, что боевые действия на востоке Украины продолжаются уже 8-й год подряд.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал Лавров.

При этом он считает, что не может говорить за украинскую сторону и президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению главы МИД России, украинский лидер хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов "потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющим ополченцев Донбасса террористами".

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" — это "красная линия".

Напомним, Министерство обороны России показало, как возвращает свои войска от украинских границ в места постоянной дислокации.