Политика 1 час назад

Путин готов поговорить с Зеленским, но только не о Донбассе — Песков

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений"

Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля
Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", — сказал Песков, добавив, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Кратко и по делу в Telegram

По словам Пескова, Путиным было "абсолютно четко изложено его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

Читайте также:
У Зеленского считают "некорректным" приглашать Путина в Киев

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть, этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным.

Этому предшествовало то, что 20 апреля Зеленский записал видеообращение в контексте резкого ухудшения ситуации вокруг Донбасса, в котором предложил Путину встретиться на Донбассе.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве. В ОП сочли такой сценарий неприемлемым, однако вскоре появилась информация о возможном посредничестве Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху. При этом в Кремле предложили провести на Донбассе встречу "Нормандской четверки".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США могут назначить спецпредставителя по прекращению войны на Донбассе — Ермак
США могут назначить спецпредставителя по прекращению войны на Донбассе — Ермак
Деолигархизация от Зеленского: Ермак рассказал, что предусматривает инициатива президента
Деолигархизация от Зеленского: Ермак рассказал, что предусматривает инициатива президента
Верховный суд отказал зрителю 112, NewsOne и ZIK в удовлетворении иска о закрытии каналов
Верховный суд отказал зрителю 112, NewsOne и ZIK в удовлетворении иска о закрытии каналов
Загрузка...
Новое видео
Саміт сталого бізнесу України

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Програма "для вузького кола": хто отримує іпотеку під 7% і через що відмовляють в кредиті

  3. ЧП в Одессе: в жилом доме взорвался газ, под завалами оказались два человека

  4. Можно ли отправить посылку во время майских праздников: графики "Укрпочты" и "Новой почты"

  5. Годовой тариф: "Нафтогаз" предложил свой газ 30 газсбытам для перепродажи населению

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...