Путин готов поговорить с Зеленским, но только не о Донбассе — Песков

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", — сказал Песков, добавив, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

По словам Пескова, Путиным было "абсолютно четко изложено его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть, этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным.

Этому предшествовало то, что 20 апреля Зеленский записал видеообращение в контексте резкого ухудшения ситуации вокруг Донбасса, в котором предложил Путину встретиться на Донбассе.