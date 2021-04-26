Политика 60 минут назад

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным

На линии соприкосновения готовятся к "пасхальному перемирию"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил журналистам.

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"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину — Delo.ua) и это слышали — встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", — сказал глава государства.

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Напомним, что 20 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться на Донбассе. В свою очередь, 22 апреля Путин в ответ предложил встретиться в Москве. Позднее, в Кремле предложили провести на Донбассе встречу "Нормандской четверки". 

Президент Украины также рассказал, что идет интенсивная работа по заключению "пасхального перемирия", то есть установка режима прекращения огня.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", — сообщил Зеленский на брифинге в понедельник.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", — добавил он.

Напомним, в апреле крайне обострились отношения Украины и РФ. Российские власти начали проводить масштабные учения вблизи украинских границ и участники финансовых рынков на фоне эскалации выводили инвестиции из украинских ОВГЗ, вследствие чего курс гривни просел. Но 22 апреля Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины. Финансовые рынки обеих стран встретили эту информацию позитивно.

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