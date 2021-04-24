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20 минут назад

Путин маскирует свои намерения, угроза нападения России на Украину сохраняется — посол

Киев призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск

Фото: facebook.com/mod.mil.rus Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Президент России Владимир Путин маскирует свои намерения, и тяжелая техника РФ остается у украинских границ.

Так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник, о чем он сообщил на своей странице в Twitter.

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При этом дипломат призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск.

По словам Мельника, хотя в Киеве вздохнули с облегчением из-за отвода войск России, однако "рано давать отбой".

"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", — написал посол в микроблоге.

Известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просил зарубежных партнеров не терять бдительность.

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Также в США говорят, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.

Напомним, 22 апреля Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.

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Ранее Украина провела масштабные военные учения с участием кораблей и береговой артиллерии.

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский союз.

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