Саммит НАТО в этом году пройдет без Украины — Офис президента

14 июня Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, так как он пройдет без стран-партнеров Альянса, а только на уровне глав государств и правительств стран-членов. Об этом изданию "Новое время" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Будем корректно говорить, что в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Согласно упомянутому решению, нынешний Саммит НАТО 14 июня будет проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым, среди прочих, относится и Украина", — рассказал он.

Чиновник напомнил, что НАТО иногда не проводит саммиты с участием стран-партнеров. Так, в Лондоне в 2019 году это мероприятие прошло на уровне стран-членов Альянса.

По словам Жовквы, саммит этого года "после избрания нового президента США, достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО"

При этом он подчеркнул, что обстоятельства еще могут измениться.

"Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным — за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть", — подчеркнул он.

Замглавы Офиса президента добавил, что на мероприятии тема Украины обязательно будет обсуждена. По его словам, об этом заверили партнеры-члены НАТО США, Канада, Франция, Германия и Польша.

"Что касается возможных решений саммита, в том числе по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе. Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", — резюмировал Жовква.

В издании отмечают, что перед этим вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение об участии Украины в саммите НАТО еще не принято. Так она отреагировала на информацию в социальных сетях о том, что Украину якобы решили не приглашать на саммит НАТО.

Стефанишина добавила, что обсудит все вопросы взаимодействия Украины с НАТО во время визита в Брюссель 17−18 мая.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что Администрация президента США Джозефа Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

Напомним, на саммите НАТО в июне планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в альянсе.

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