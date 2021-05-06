США полностью поддерживают получение Украиной ПДЧ НАТО — Ермак

В ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников, помимо США, поэтому работа продолжается. США — наш стратегический партнер, и полностью поддерживают наше вступление в НАТО", — сказал он.

В то же время, по словам руководителя Офиса президента, подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", — добавил он.

Кроме того, на встрече Блинкен и Зеленский детально обсудили вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, рассказал Ермак.

"Есть конкретика. Она заключается в полной поддержке со стороны США украинских интересов относительно "Северного потока-2". США выступают категорически против его строительства", — отметил он.

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Глава ОП также добавил, что украинская и американская стороны обсудили на встрече вопрос укрепления взаимодействия в Черном море, что анонсировал на пресс-конференции, также не раскрывал суть вопроса, и президент Зеленский.

"Этот вопрос обсуждался и обсуждается. Мы рассматриваем различные формы нашей кооперации, в том числе, геополитические и военные. Более конкретные подробности могут стать известными общественности, надеюсь, уже в скором времени", — подытожил Ермак.

Напомним, что именно на саммите НАТО в июне планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в альянсе.