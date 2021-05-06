Значительные силы РФ остаются у границ Украины, США наблюдают за ситуацией — Блинкен

Значительное количество войск России остается у границ с Украиной, поэтому США продолжают наблюдать за ситуацией. Об этом сообщил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Россия отвела некоторую технику, но значительное ее количество остается на границе с Украиной. Так что у России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать", — заявил глава Госдепартамента, подчеркнув, что США тщательно наблюдают за всеми действиями.

Он также заверил в американской поддержке и поддержке партнеров США усилий Украины по противодействию российской агрессии.

"Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России. Мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Украина, начиная с захвата Крыма и войны на Донбассе. И мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент, мы поддерживаем вас, и наши партнеры, союзники также поддерживают вас", — сказал Блинкен.

Дипломат также обратился к РФ с призывом прекратить агрессию против Украины, отметив, что США "вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России". Руководитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи" (G7), с заседания в Лондоне, которой я только что вернулся", — добавил он.

Читайте также: Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперское оборудование

В то же время он отметил, что перед Украиной ныне стоят два вызова — Россия и коррупция, причем они, по словам американского чиновника, являются взаимосвязанными.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что обсудил с Блинкеном вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, отметив также крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Мы видим пока что, несмотря на то, что было увеличение как контингента, так и техники во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных частях Донбасса... а также было увеличение военных и техники вдоль линии границы между Россией и Украиной — из этого всего мы видим пока что 75 тысяч людей и техники на сегодня", — заявил президент.

По его словам, украинская разведка зафиксировала отвод лишь 3,5 тысячи российских военных из Крыма.

"Мы отмечаем — и наша разведка, и наши профессиональные военные — мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное, и потому вероятная угроза может быть", — добавил глава украинского государства.

При этом Зеленский отметил уменьшение интенсивности снайперского огня на Донбассе в последнее время.

Кроме того, украинский президент анонсировал возможное подписание в будущем двухстороннего соглашения между Украиной и США.

"Отдельно мы проговорили формат поддержки фундаментальной. Мы говорили о вопросах альянса [НАТО] и о вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего. Сейчас очень сложно говорить о деталях", — отметил он.

По словам Зеленского, он также обсудил с Блинкеном вопросы безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и в этом он видит также некие "совместные действия" с американской стороной.

"У нас есть одна большая фундаментальная идея... Не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу", — заявил президент.

Зеленский также назвал встречу с Блинкеном содержательной, заявив, что 2021 год "будет фундаментальным в отношениях между Украиной и США".

"Я впечатлен тем, что американская сторона прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, она могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и временно оккупированного нашего полуострова Крым", — добавил президент.

Он также добавил, что пригасил на саммит "Крымской платформы" президента США Джо Байдена и вице-президента Камаллу Харрис.

"В этот фундаментальный для украинцев год — год 30-летия независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа" — первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будет с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", — заявил Зеленский.

Помимо этого, украинский президент отметил на пресс-конференции единство позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос "Северного потока-2". Для Украины это также очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции. И в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с США", — заявил Зеленский.

Глава украинского государства выразил благодарность США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Отметим, что кроме вопросов безопасности и российской угрозы Зеленский обсудил с госсекретарем США ряд других тем.