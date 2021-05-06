Земля, коррупция, суды, СБУ и "Нафтогаз": что Блинкен обсуждал на встрече с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев 6 мая обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы борьбы с коррупцией, реформу судебной системы Украины, ход земельной реформы и реформы Службы безопасности Украины. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с Зеленским, передает "Интерфакс-Украина".

"Законы очень важны, но не менее важно их выполнение. Украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", — сказал Блинкен.

Он отметил, что детально обсудил с украинским президентом вопрос реформ и то, насколько они важны.

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"Как я уже говорил, когда вы посмотрите на них, то перед Украиной стоят два вызова. Один внешний — от России. Более того, есть еще и угроза изнутри — это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа", — заявил госсекретарь.

По его словам, в этом контексте он и Зеленский говорили о важности продолжать работу в направлении корпоративного управления.

"Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности, это касается "Нафтогаза", но не только "Нафтогаза". Это касается основных институций. Мы говорили о важности сильного и независимого антикоррупционного совета, мы также говорили о реформах судебной власти, каким образом выбираются судьи, мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности. Первое чтение закон уже прошел", — напомнил Блинкен.

В то же время он, в частности, дал понять, что приветствует принятие нового закона в рамках земельной реформы.

"Как президент сказал, очень важно понимать то, что остаются значительные вызовы. Но есть и значительный прогресс в земельной реформе. Это очень важный вопрос. Новый закон, который касается незаконных доходов, новый закон о парламентской неприкосновенности — все это очень важно", — добавил глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является одной из самых важных задач для украинского народа и решающей для улучшения его жизни — "от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется".

Зеленский также назвал встречу с Блинкеном содержательной, заявив, что 2021 год "будет фундаментальным в отношениях между Украиной и США".

"Я впечатлен тем, что американская сторона прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, ситуацию на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Откровенно скажу, что было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ", — добавил президент.

Он также добавил, что пригасил на саммит "Крымской платформы" президента США Джо Байдена и вице-президента Камаллу Харрис.

Отметим также, что Зеленский, по итогам встречи с госсекретарем США, анонсировал секретную пока идею о неких действиях с США в Азово-Черноморском регионе в контексте угрозы со стороны России.