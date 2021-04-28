Рада утвердила передачу земель госсобственности в собственность местных общин

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, передает "Интерфакс-Украина". За это решение проголосовали 284 депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

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Принятый закон призван реформировать систему управления в сфере земельных отношений, снять искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам, а также коррупционные риски в сфере земельных отношений.

Предусматривается отказ от существования специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, с созданием вместо него центрального органа, реализующего госполитику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.

Кроме того, предусмотрено упразднение институтов государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, отмена полномочий Рады согласовывать изменения целевого назначения особо ценных земель, а также отмена необходимости согласовывать с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Из Земельного кодекса исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Документ вводит принципы "одного касания" и "молчаливого согласия" при проверке государственными органами документации по землеустройству и соответствия земель требованиям нормативно-правовых актов. Для реализации данной инициативы из законодательства изымаются требования по предоставлению ряда лишних согласовательных документов, отменяется государственная экспертиза документации по землеустройству.

Согласно пояснительной записке, документ отменяет процедуру выдачи спецразрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков, но вводит общее правило по определению требований по сохранению поверхностного (плодородного) слоя почвы в документации по землеустройству.

Предусматривается постепенный отказ от "бумажной" технологии составления документации по землеустройству и технической документации по оценке земель: она должна разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика.

Также вводятся правовые гарантии полной открытости и доступности документации по землеустройству, публичности ее рассмотрения, в том числе предельно упрощается доступ к ней граждан, органов власти и ее разработчиков.

Документ вводит обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками и третьими лицами за последствия и убытки, допущенные при составлении документации по землеустройству или выполнении топографо-геодезических работ. Эта норма заменит функции государственного надзора по землеустройству и топографо-геодезической деятельности, ничем не гарантирующего реальное возмещение ущерба лицам, пострадавшим от некачественного выполнения работ.

Помимо этого, предусмотрено исключение экономической оценки земель из состава землеоценочных работ. Также предоставляется статус публичной информации данным о качестве почв и оценочной стоимости земельных участков и отчетам о стоимости земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Отметим, что с 1 июля 2021 года в Украине должен заработать рынок земли. Соответствующий закон Рада приняла еще в конце марта 2020 года.

Напомним также, что еще в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский инициировал изменения в Конституцию, которые бы прописывали, что одним из основ местного самоуправления в Украине является земля. Однако уже в январе 2020 года законопроект был из парламента отозван.