Зеленский выступил за параллельный "нормандскому" формат переговоров по Донбассу

Президент Владимир Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, считая, что это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе. Об этом он сказал в ходе рабочей поездкой в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", — сказал он.

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Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление переговорного процесса по реализации Минских соглашений.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", — отметил он.

По словам главы государства, сейчас в пределах этого формата активно ведутся переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и "вскоре может быть достигнут общий результат".

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно — не только на словах, но и письменно подтвердят", — отметил Зеленский.

В отношении недавнего скопления российских войск на восточной границе Украины, он заявил, Россия не первый год прибегает к давлению, но Украина воспринимает это спокойно.

По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", — отметил президент.

Напомним, ранее Министерство обороны России показало, как возвращает свои войска от украинских границ в места постоянной дислокации.

При этом ранее в Кремле предлагали участникам "Нормандского формата" — Германии и Франции — провести встречу на Донбассе "с участием Киева, ДНР и ЛНР" 27 апреля.

При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сейчас активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.