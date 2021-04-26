США могут назначить спецпредставителя по прекращению войны на Донбассе — Ермак

На сегодняшний день активно обсуждается назначение специального представителя Соединенных Штатов Америки по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает LIGA.net.

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"Сегодняшняя администрация хорошо знает Украину. Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро", — отметил Ермак.

По его словам, также обсуждается сближение позиции Украины и более тесное сотрудничество с США в военно-оборонной сфере.

В то же время, Ермак сообщил, что переговоров относительно участия Соединенных Штатов в нормандском формате не проводилось.

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"Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам — Германии и Франции", — подчеркнул Ермак.

Напомним, что 20 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться на Донбассе. В свою очередь, 22 апреля Путин в ответ предложил встретиться в Москве.

Позднее, в Кремле предложили провести на Донбассе встречу "Нормандской четверки".

Президент Украины также рассказал, что идет интенсивная работа по заключению "пасхального перемирия", то есть установка режима прекращения огня.