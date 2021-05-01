У Байдена стремятся, чтобы двери в НАТО для Украины оставались открыты

Администрация президента США Джозефа Байдена стремится, чтобы у Украины оставалась возможность вступить в НАТО.

Однако для этого необходимо провести реформы, заявил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

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По его словам, Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства", — сказал Рикер.

Он напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной) во всех этих сферах", — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, это требует времени, но не является фантазией.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что настало время предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Глава государства также считает, что вступление Украины в НАТО является шансом завершить войну на Донбассе.

Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.