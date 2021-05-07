США поддерживают вступление Украины в НАТО и открыты к любым запросам на военную помощь

Администрация президента США Джозефа Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

Вашингтон выступает за то, чтобы двери Североатлантического Альянса оставались открытыми для желающих, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", — отметила она.

Причем на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

Также стало известно, что США рассмотрят любой запрос Украины на оказание военной помощи. Пентагон в этом контексте является ключевым партнером Украины, заявил во время визита в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, сейчас активно обсуждается вопрос того, какая дополнительная помощь, кроме той, что США уже оказали, была бы полезной для Украины на данный момент.

В частности, речь шла о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях, а также США должны были разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до $300 млн, включая летальное оружие.

В одном из своих недавних интервью президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть вопрос к американскому лидеру Джо Байдену и касается он вступления Украины в НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" — сказал тогда президент Украины.

Напомним, в декабре 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, власти Украины попросят у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.