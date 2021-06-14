НАТО готово дать членство Украине через ПДЧ: "Киев продвигается вперед на пути реформ"

Лидеры НАТО подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, подчеркивая, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства.

Об этом говорится в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся в понедельник 14 июня в Брюсселе.

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"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом Альянса с Планом действий относительно членства как неотъемлемой частью процесса, и мы подтверждаем все элементы этого решения, а также следующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели по внедрению принципов и стандартов НАТО", — говорится в декларации.

Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие широкомасштабные реформы, как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении, в частности, коротко упомянутая потребность "уважения к меньшинствам". Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия, но в данном решении нет детализации, на которую ранее настаивал Будапешт.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в день саммита НАТО 14 июня заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, и теперь настало время конкретных решений от США и Североатлантического Альянса.

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