НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России — генсек

Североатлантический Альянс будет наращивать военный потенциал для противодействия угрозам со стороны России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, подход НАТО к РФ основан на том, что "мы называем двойственным подходом — на обороне и диалоге".

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", — заявил генсек.

Он заявил, что Альянс будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Как уточнил Столтенберг, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями.

Кроме того, генсек Альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По его мнению, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия".

Перед этим американский лидер Джозеф Байден признал, что отношения России и США сейчас находятся на низком уровне.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае, по его словам, Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.